LIVESport-Woche im Live-Blog

Karlsruher SC ringt Punkt gegen Bochum ab

21.10.2019, 12:16 Uhr | t-online.de

Der Sport in Karlsruhe ist sehr vielfältig: Neben dem Karlsruher SC gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Stadt.

Das mit 200.000 Euro dotierte Rennen auf der Galopprennbahn Iffezheim hat die Stute "No Limit Credit" für sich entschieden. Am Sonntag fand beim Sales & Racing-Festival das letzte Rennen der Saison statt.

Der Karlsruher SC legte einen spektakulären Auftritt in Bochum hin. Allein in der ersten Halbzeit fielen fünf Tore. Zweimal führte der KSC, doch dem VfL Bochum gelang ein Treffer mehr. Doch mit einem Treffer in letzter Sekunde zahlten sich die Bemühungen der Karlsruher aus. Fast 75 Minuten spielten die in der Unterzahl, da Lukas Fröde in der 17. Minute aufgrund eines Missverständnisses eine gelb-rote Karte erhielt. Mit einem 3:3 endete das Spiel schließlich und der KSC hat sich seinen wohl verdienten Punkt geholt.

Willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus Karlsruhe. Hier halten wir Sie auch diese Woche wieder über alles auf dem Laufenden, was in Sachen Sport in Karlsruhe passiert. Also schauen Sie ruhig immer mal wieder hier vorbei!