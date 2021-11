Kiel

Landesregierung informiert über Vorgehen in Corona-Pandemie

11.11.2021, 03:51 Uhr | dpa

Die Landesregierung will heute den künftigen Kurs im Umgang mit der Corona-Pandemie vorstellen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich gemeinsam mit Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) zur aktuellen Lage im Norden äußern. Am Dienstag war die Zahl der Neuinfektionen mit 611 Fällen enorm in die Höhe geschnellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte im Land auf 82,2 Fälle je 100.000 Einwohner in einer Woche. Die aktuelle Corona-Verordnung läuft am Sonntag aus. Bislang gilt in Innenräumen die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).