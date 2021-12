Kiel

Schleswig-Holstein schränkt Großveranstaltungen ein

02.12.2021, 17:09 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landesregierung will die Teilnehmerzahl bei Großveranstaltungen ab Mitte Dezember beschränken. Es ginge dabei um Fußballspiele und vergleichbare Veranstaltungen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag nach Beratungen von Bund und Ländern. Kulturveranstaltungen beispielsweise in der Lübecker Musik- und Kongresshalle seien nicht gemeint.

Betroffen von den Änderungen sind die beiden Handball-Clubs THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt sowie Fußball-Zweitligist Holstein Kiel. Holstein Kiel dürfe demnach künftig vor 7500 Zuschauern spielen, der THW Kiel vor 5000 und Flensburg-Handewitt vor 3000, sagte Günther.