Kiel

IHK Schleswig-Holstein: Hagen Goldbeck ist neuer Präsident

06.02.2022, 12:30 Uhr | dpa

Die IHK Schleswig-Holstein hat einen neuen Präsidenten. Der Präses der Lübecker IHK, Hagen Goldbeck, habe nun wie geplant seine Amtsgeschäfte aufgenommen, sagte ein Sprecher der IHK Lübeck am Sonntag. Goldbeck war Ende Januar bei der Vollversammlung mit 52 von 53 Stimmen in das Lübecker Ehrenamt gewählt worden und übernimmt damit nun in Personalunion auch das Präsidentenamt der IHK Schleswig-Holstein. Goldbeck ist geschäftsführender Gesellschafter einer Unternehmensberatung in Lübeck. Der 56-Jährige hatte keinen Gegenkandidaten. Er tritt nun für beide Ämter die Nachfolge von Friederike C. Kühn an, die seit 2013 an der Spitze der IHK Schleswig-Holstein und der IHK Lübeck stand.

Als Unternehmer wolle er gestalten und sich für das Unternehmertum einsetzen, sagte Goldbeck laut IHK-Mitteilung vom Sonntag. "Ein Engagement in der Selbstverwaltung der Wirtschaft ist die beste Möglichkeit, nah dran zu sein an den politischen Entscheidungen. Besonders bei der Bewältigung der Pandemiefolgen benötigen die Unternehmen eine starke Stimme gegenüber Politik und Verwaltung."

Die IHK Schleswig-Holstein nimmt eigenen Angaben zufolge die Interessen von 175.000 Unternehmen mit rund 750.000 Arbeitnehmern wahr.