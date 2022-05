Günther berät nach Wahltriumph über nächste Schritte

Nach ihrem hohen Sieg bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU-Landesspitze Beratungen ├╝ber das weitere Vorgehen aufgenommen. Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther ging am Montag in eine Sitzung des Landesvorstandes mit dem Vorschlag, im Hinblick auf die Bildung einer neuen Regierung Gespr├Ąche mit den Gr├╝nen und der FDP aufzunehmen.