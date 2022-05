Neue Steuerschätzung: kräftiges Einnahmeplus im Norden

In die Landeskasse Schleswig-Holsteins werden voraussichtlich deutlich mehr Steuereinnahmen fließen als bisher erwartet. Das geht aus der aktuellen SteuerschĂ€tzung fĂŒr das laufende Jahr und die Zeit bis 2026 hervor. Die Ergebnisse stellte Finanzministerin Monika Heinold (GrĂŒne) am Dienstag in Kiel vor. FĂŒr das laufende Jahr rechnet sie mit einem Steueraufkommen von rund 12,2 Milliarden Euro, das wĂ€ren 631 Millionen Euro mehr als noch im November erwartet. Bis 2026 geht die SchĂ€tzung von Mehreinnahmen von rund 3,3 Milliarden Euro aus.