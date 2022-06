Das sind die schönsten Grünflächen und Parks in Köln

Aktualisiert am 01.06.2022 - 11:43 Uhr

Aktualisiert am 01.06.2022 - 11:43 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Das sind die sch├Ânsten Gr├╝nfl├Ąchen und Parks in K├Âln

1. Hiroshima-Nagasaki-Park

Der Hiroshima-Nagasaki-Park mit dem angrenzenden Aachener Weiher befindet sich im Herzen von K├Âln und ist Teil des inneren K├Âlner Gr├╝ng├╝rtels. Wegen der N├Ąhe zur Uni lockt der Park vor allem Studenten und junge Leute an.

Ob zum Sporteln, Grillen, Entspannen oder Lernen ÔÇô der Aachener Weiher ist an lauen Sommern├Ąchten der Hotspot f├╝r viele Menschen. Doch auch am Tag zieht der Park viele Besucher an. Er verf├╝gt au├čerdem ├╝ber einen Biergarten sowie einen eigenen Hundepark.