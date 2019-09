LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln bangt um Czichos wegen Virus-Infektion

27.09.2019, 12:17 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Dieses Wochenende stehen in Köln viele Nachwuchsspiele an. Beweisen müssen sich beispielsweise die U21 gegen SV Rödinghausen und die U19 gegen Duisburg. Die U17 wird beim Spitzenspiel gegen Dortmund gefordert.

Spannende Nachwuchsspiele am Wochenende. Die #U21 des #effzeh empfängt den Tabellenführer, die #U19 möchte den ersten Platz verteidigen und die #U17 wird im Spitzenspiel in Dortmund gefordert 🔴⚪ pic.twitter.com/FwYmCWjgpD — 1. FC Köln (@fckoeln) September 27, 2019

Trotz vier Niederlagen aus den fünf schweren Auftakt-Spielen will Trainer Achim Beierlorzer sein Team vom 1. FC Köln im Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC am Sonntag nicht unter zu Sieg-Druck setzen. "Wir wollen unbedingt gewinnen. Aber wir sind weit weg von 'Wir müssen gewinnen'", sagte der Coach: "Wenn wir nicht gewinnen sollten, geht die Welt nicht unter." In jedem Fall wolle der FC "mutig ins Spiel gehen" und sich mehr Torchancen erarbeiten. Was der Trainer noch zu sagen hat, lesen Sie hier.

Der 1. FC Köln bangt vor dem Spiel am Sonntag gegen Hertha BSC um den Einsatz von Innenverteidiger Rafael Czichos. Der 29-Jährige, der bisher in dieser Saison keine Minute verpasst hat, hat wegen einer Virus-Infektion bis Freitag noch nicht am Training teilgenommen. "Wir müssen die letzten Trainings-Eindrücke abwarten", sagte Trainer Achim Beierlorzer am Freitag. Sicher fehlen werden Birger Verstraete (Arthroskopie am Knie), der nach der Länderspiel-Pause zurückkehren soll, und der nach seiner Roten Karte beim 0:4 in München nur für dieses Spiel gesperrte Kingsley Ehizibue.

Nachdem Alba Berlin mit Vorbild vorangegangen war und für die neue Saison nach 25 Jahren Abschied von seinen Cheerleadern nahm, setzt der 1. FC weiterhin auf das Programm. Cheerleader seien leidenschaftliche Tänzer, die traditionell einfach dazugehören würden. Mehr dazu finden Sie hier.

Rund 2.000 Teilnehmer aus über 200 Nationen treffen sich zur Leichtathletik-WM in Doha vom 27. September bis zum 6. Oktober. 49 Wettbewerbe stehen bevor. Und mit dabei ist Nelly Schmidt, die Kölner Athletin des Leichtathletik-Teams Deutsche Sporthochschule Köln. Sie ist WM-Debütantin und vielleicht sogar bei einer weiteren Premiere dabei.

Hallo und Herzlich Willkommen an diesem Freitag! Wir halten Sie an dieser Stelle wieder zum Sportgeschehen in und um Köln auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.