Jonas Hector entschuldigt sich für fatalen Patzer gegen Leipzig

26.11.2019, 12:26 Uhr | t-online.de , tme

Nach einer Verletzungspause ist der Youngster vom 1. FC Köln, Noah Katterbach (18), am Dienstag wieder beim Training aufgelaufen. Das teilte der Fußball-Bundesligist auf Twitter mit.



Nach seinem Patzer beim Spiel gegen RB Leipzig, mit dem Jonas Hector das erste Tor der gegnerischen Mannschaft quasi vorbereitete, hat sich der 1. FC Köln-Spieler entschuldigt. Er Habe einen "Bärendienst für die Mannschaft" geleistet, zitiert ihn der "Express". Trainer Markus Gisdol sagt dem Blatt dazu: "Mit Jonas braucht man nicht viel sprechen. Er weiß sofort, wenn er einen Fehler gemacht hat." Auch Horst Heldt beschützt Hector und glaubt, dass er den Fehler wegstecken können wird.

Niederlage für Viktoria Köln. Der MSV Duisburg hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga gegen Köln weiter ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht feierte am Montag zum Abschluss des 16. Spieltages beim 2:1 (1:1) über Aufsteiger Viktoria Köln ihren fünften Sieg in Serie. Für Viktoria Köln ist nach dem Spiel Platz 13 drin.

