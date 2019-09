Nach Einbruch in Elektronik-Geschäft

Kinder flüchten mit 200 Kilometern pro Stunde vor Polizei

30.09.2019, 14:28 Uhr | t-online.de

Beamte der Polizei Köln: Am Sonntag leistete diese sich nach einem Einbruch eine wilde Verfolungsjagd. (Quelle: C. Hardt/Future Image/imago images)

Nach dem Einbruch in ein Elektronik-Geschäft in der Kölner Innenstadt am Sonntag und einer anschließenden Verfolgungsjagd sucht die Polizei nach einem weiteren Tatverdächtigen. Die Ermittler gehen davon aus, dass sechs Personen in dem Fluchtwagen saßen.

Am Sonntag hat es in der Ehrenstraße in Köln einen Einbruch in einen Gravis-Store, einem Elektronik-Geschäft in der Innenstadt, gegeben. Anwohner hörten einen lauten Knall, dann fuhren dunkel gekleidete Personen in einem BMW davon. Mit an Bord hatten sie gestohlene Waren im Wert von mehreren Tausend Euro.



Die Polizei leistete sich daraufhin eine spektakuläre Verfolgungsfahrt mit den Tatverdächtigen. Rund 70 Kilometer verfolgten die Beamten den BMW mit Streifenwagen und Hubschrauber über die A57, A44 und A52. Schließlich endete die Fahrt in Essen-Kettwig. "Die waren teilweise mit bis zu 200 km/h unterwegs", sagte ein Polizeisprecher.

Fünf Kinder und Jugendliche tatverdächtig

Die Ermittler gehen davon aus, dass insgesamt sechs Personen in dem Fluchtwagen saßen. Nachdem Einsatzkräfte den Wagen gestoppt haben, ist einer der Insassen zu Fuß geflohen. Er ist weiterhin flüchtig. Nun muss geklärt werden, ob es sich bei dem Flüchtigen um den Fahrer des Wagens handelt, heißt es beim "Kölner Stadt-Anzeiger".







Die fünf angetroffenen Kinder und Jugendlichen, die offenbar in Duisburg leben, wurden noch am Sonntag vernommen. Im Anschluss wurden die Zwölf- bis 14-Jährigen an deren Erziehungsberechtigten übergeben. Alle fünf sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Der Fluchtwagen gehört einem rumänischen Halter. Kurz vor der Tat sind die angebrachten Kennzeichen von einem anderen Wagen in Duisburg geklaut und an den BMW angebracht worden. Wie die Jugendlichen an den Wagen gekommen sind, ist noch Bestand der Ermittlungen.