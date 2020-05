Feuer im Naturschutzgebiet

Jugendlicher soll Waldbrände gelegt haben – Festnahme

26.05.2020, 19:45 Uhr | dpa

Nach mehreren Bränden in einem Naturschutzgebiet in Köln hat die Polizei einen Jugendlichen festgenommen. Zum Motiv schweigt der 17-Jährige.

Nach mehreren Bränden in einem Naturschutzgebiet zwischen Leverkusen und Köln ist ein Jugendlicher festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei die Feuerwehr am Montagabend zu mehreren kleinen gelegten Bränden in dem Gebiet gerufen worden. Dort brannten an mehreren Stellen Äste und Unterholz. Nach einem Zeugenhinweis nahm die Polizei den 17-Jährigen in der Nähe des Tatortes fest.

Bei ihm fanden die Beamten den Angaben zufolge mutmaßliche Beweismittel. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Der Jugendliche, der zu den Vorwürfen schweige, sei in die Obhut des Jugendamtes übergeben worden.

Bereits am Sonntagabend war es in dem Waldgebiet zu mehreren Bränden gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.