Session trotz Pandemie

Festkomitee macht Vorschläge für Corona-sicheren Karneval

12.08.2020, 16:21 Uhr | t-online.de

Das Karnevalsvirus zeigt dem Coronavirus in Düsseldorf die lange Nase: In Köln soll die nächste Session trotz Corona stattfinden. (Quelle: Jochen Tack/Archivbild/imago images)

In Köln will das Festkomitee des Karnevals ab November in die neue Session starten. Dafür wurde dem Gesundheitsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen ein Papier für Corona-konformes Feiern vorgelegt.

Am 11. November um 11.11 Uhr startet die nächste Karnevalssession in Köln unter dem Motto "Nur zesamme sin mer Fastelovend". Damit die Session auch wie geplant stattfinden kann, habe das Festkomitee Kölner Karneval dem nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium eine Handlungsempfehlung überreicht. Das berichtet der WDR.

Das Papier soll auf 20 Seiten auf Fragen wie "Welchen Abstand haben Büttenredner zum Publikum?" oder "Wie werden Kölsch und Speisen gereicht?" eingehen. Dem WDR sagte Festkomitee-Sprecher Michael Kramp, dass man auf die Feinplanung der kommenden Session warte, bis eine Antwort des Ministeriums vorliege.