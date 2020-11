Mehrere Durchsuchung

Drogen-Razzia in Köln – Spezialeinheiten im Einsatz

17.11.2020, 09:53 Uhr | dpa

In Köln läuft ein größerer Polizeieinsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler – es gab mehrere Durchsuchungen. Auch Spezialeinheiten und Spürhunde sind im Einsatz.

Mit einem Großeinsatz sind Ermittler in Köln und im Rhein-Erft-Kreis dem Verdacht des großangelegten Drogenhandels nachgegangen. Polizei, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung durchsuchten am Dienstagmorgen mehrere Objekte. Wie die Polizei mitteilte, startete der Einsatz unter Beteiligung von Spezialeinheiten und Spürhunden um 6 Uhr.

Einzelheiten wollten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht nennen. Die Zentralstelle für Cybercrime bei der Kölner Staatsanwaltschaft, unter deren Federführung der Einsatz lief, kündigte weitere Auskünfte am Vormittag an.



In einem Kölner Gewerbegebiet waren die Ermittler in der Dunkelheit an einem Gelände aufgetaucht, an dem verschiedene Unternehmen sitzen. Dort war die Durchsuchungsaktion rasch beendet.