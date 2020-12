Auf Twitter

Jan Böhmermann witzelt über Kölns Fahrradfeindlichkeit

28.12.2020, 07:52 Uhr | t-online

Erneut hat sich Jan Böhmermann zu der Verkehrssituation für Radfahrer in Köln geäußert. Auf Twitter stellte er die Sicherheit der Stadt in Frage.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Satiriker Jan Böhmermann über die Situation für Radfahrer in Köln geäußert hat. In seinem Podcast "Fest & Flauschig" war der Kölner Straßenverkehr immer wieder ein Thema. Nun legte er auf Twitter nach. Zuerst berichtete der "Kölner Stadt-Anzeiger".

"Schon gewusst: In Köln ist es für Radfahrerinnen sicherer mit dem Fahrrad schwimmend den Rhein zu durchqueren, als eine der sieben Brücken zu benutzen", twitterte Böhmermann am Sonntag.



Die Kritik an der Situation für Radfahrer teilen viele. Im vergangenen Jahr sind die Radwege der Stadt in einem ADFC-Ranking mit Note 4,4 auf dem letzten Platz gelandet. Und auch in der Kommentarspalte auf Twitter wird zugestimmt. "In Köln gibt es nutzbare Brücken? Dachte die seien alle baufällige Sorgenkinder", witzelt ein Nutzer. "Wenn man es bis dahin überhaupt heil über die Venloer oder Neusser Straße geschafft hat", kommentiert ein anderer.

Böhmermann teilte im Anschluss einen Beitrag der Verkehrswende Köln. Das Bündnis fordert fünf neue Umweltbrücken, die nur dem Radverkehr dienen.