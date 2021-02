Update zur Lage

Corona in Köln: Inzidenz der Stadt sinkt wieder

03.02.2021, 07:24 Uhr | t-online

Eine Frau hantiert mit einem Corona-Test (Symbolbild): In Köln kann man sich an vielen Orten auf das Coronavirus testen lassen. (Quelle: Rupert Oberhäuser/imago images)

Corona-Pandemie in Köln: Die Inzidenzzahl in NRW ist leicht gesunken. Außerdem hat die Stadt informiert, wie viele Mutationen bei Tests festgestellt wurden.

Der Richtwert für Corona-Infektionen ist in NRW weiter leicht gefallen. Er sank auf 80,9 pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wie das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen veröffentlichte (Stand 3. Februar 2021).

Am Mittwoch hatte die Stadt insgesamt 30.894 bestätigte Coronavirus-Fälle in Köln gemeldet. Die Inzidenzzahl lag in Köln bei 75,4 und sank nach einem Aufwärtstrend am Wochenende wieder.



Die Inzidenzzahl gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.



Für die vergangenen zwei Tage gab die Stadt neun weitere Todesfälle in Köln und damit insgesamt 452 an Covid-19 verstorbene Personen seit Beginn der Pandemie an.

1.260 Kölner sind laut Angaben der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. 243 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 78 auf Intensivstationen (Stand 1. Februar 2021).

Köln testet auf Mutationen

Seit Ende vergangener Woche werden alle positiven PCR-Tests von Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes der Stadt Köln automatisch auf die Coronavirus-Varianten getestet.



Mit Stand 31. Januar wurden 88 Fälle der Coronavirus-Variante B.1.1.7, die erstmals in Großbritannien entdeckt wurde, und 17 Fälle der Variante B.1351, die in Südafrika festgestellt wurde, nachgewiesen. Das teilte die Stadt am Montag mit.

Nach einem größeren Ausbruch in einem Kölner Flüchtlingsheim herrscht dort Betretungsverbot. In der Unterkunft wurden bei positiv getesteten Personen ebenfalls Mutationen des Coronavirus festgestellt.