Update zur Lage

Corona in Köln: Inzidenz sinkt – das ist der Grund

02.02.2021, 12:01 Uhr | t-online

Eine Frau hantiert mit einem Corona-Test (Symbolbild): In Köln kann man sich an vielen Orten auf das Coronavirus testen lassen. (Quelle: Rupert Oberhäuser/imago images)

Corona-Pandemie in Köln: Die Inzidenzzahl in NRW ist leicht gesunken. Außerdem hat die Stadt informiert, wie viele Mutationen bei Tests festgestellt wurden.

Der Richtwert für Corona-Infektionen ist in NRW weiter leicht gefallen. Er sank von 86,3 auf 83,6 pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag mitteilte. Die Stadt Köln hatte indes Probleme bei der Meldung der tagesaktuellen Zahlen. Wegen technischer Schwierigkeiten konnten sie nicht in das Meldesystem des Landeszentrums Gesundheit übertragen werden, sagte eine Sprecherin im "Kölner Stadt-Anzeiger".

Am Montag hatte die Stadt den insgesamt 30.688 bestätigten Coronavirus-Fall in Köln gemeldet. Im Vergleich zum Vortag wurden also 97 neue Fälle gemeldet. Die Inzidenzzahl lag in Köln bei 79,3, die Reproduktionszahl bei 0,86.

1.260 Kölner sind laut Angaben der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. 243 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 78 auf Intensivstationen. Eine weitere Person, die auf Corona positiv getestet worden war, wurde als verstorben gemeldet. Es handelt sich um eine 87-Jährige.

Köln testet auf Mutationen

Seit Ende vergangener Woche werden alle positiven PCR-Tests von Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes der Stadt Köln automatisch auf die Coronavirus-Varianten getestet.



Mit Stand 31. Januar wurden 88 Fälle der Coronavirus-Variante B.1.1.7, die erstmals in Großbritannien entdeckt wurde, und 17 Fälle der Variante B.1351, die in Südafrika festgestellt wurde, nachgewiesen. Das teilte die Stadt am Montag mit.

Nach einem größeren Ausbruch in einem Kölner Flüchtlingsheim herrscht dort Betretungsverbot. In der Unterkunft wurden bei positiv getesteten Personen ebenfalls Mutationen des Coronavirus festgestellt.