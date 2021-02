Festnahme dank GPS

Polizei ortet Autoaufbrecher in KVB-Bus

11.02.2021, 15:58 Uhr | t-online

Ein Polizeiwagen mit Blaulicht (Symbolbild): Autoeinbrecher konnten per GPS-Ortung in einem Bus gefunden werden. (Quelle: localpic/imago images)

Zwei Diebe brachen in ein Fahrzeug ein und stahlen diverse Wertsachen – darunter ein Tablet. Mit Hilfe der verbauten GPS-Ortung klickten nach nur wenigen Minuten die Handschellen in einem Linienbus der KVB.

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr konnten Zivilfahnder zwei mutmaßliche Autoaufbrecher (23 und 35 Jahre alt) in Kalk festnehmen. Zuvor drang das Duo in einem Parkhaus in der Kölner Innenstadt gewaltsam in einen geparkten Skoda-SUV ein und entwendete diverse Wertgegenstände.



Der 30-jährige Fahrzeugbesitzer wurde kurze Zeit später auf die Straftat aufmerksam und alarmierte die Polizei. Unter dem Diebesgut befand sich auch ein Tablet mit GPS-Ortungsfunktion. Den Einsatzkräften gelang es, das Tablet zu orten: Das Signal habe sich nach Polizeiangaben zunächst in Deutz befunden, doch zügig in Richtung Kalk bewegt. Mittlerweile alarmierte Zivilfahnder stellten schließlich einen fahrenden Linienbus der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) fest, aus dem das Signal kam. Nachdem die Polizisten den Bus stoppten, nahmen sie die beiden Autoeinbrecher fest.



Neben den entwendeten Sachen aus dem aufgebrochenen Skoda wurde bei der Durchsuchung auch Marihuana aufgefunden. Während der 23-Jährige am Abend das Polizeipräsidium nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung verlassen konnte, soll der bereits polizeibekannte 35-Jährige noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Er halte sich nach Angaben der Polizei illegal in Deutschland auf.