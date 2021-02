Bedroht und in Waldstück geführt

Joggerin im Park missbraucht – Zeugen gesucht

25.02.2021, 07:28 Uhr | t-online

Jogger und Spaziergänger laufen am Decksteiner Weiher in Köln-Sülz entlang (Archivbild): Hier kam es am Mittwoch zu einem sexuellen Übergriff auf eine Läuferin. (Quelle: Manngold/imago images)

Am Mittwoch wurde eine Joggerin am Decksteiner Weiher in Köln sexuell missbraucht. Die Kölner Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei wurde die Frau am Mittwoch (24. Februar) zwischen 8.30 und 9.30 Uhr in der Nähe des Ausflugslokals "Haus am See" am Decksteiner Weiher angesprochen, bedroht und in ein angrenzendes Waldstück geführt. Dort soll der Unbekannte die Joggerin sexuell missbraucht haben.

Streifen- und Bereitschaftspolizisten suchten noch am Mittwoch Köln-Lindenthal nach dem Täter ab – bislang ohne Erfolg.

Täter trug helle Stoffschuhe

Der hellhäutige und Deutsch sprechende Täter soll etwa 30 bis 50 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß sein und grüne Augen haben. Zum Tatzeitpunkt trug der kräftig gebaute Täter eine enge Jogginghose, Laufjacke, Wollmütze, Handschuhe und einen Mundschutz



Er war schwarz gekleidet und trug helle Stoffschuhe, bei denen es sich "definitiv nicht um Laufschuhe" handeln soll, so die Ermittler.

Zeugen sollen sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern melden.