Spaziergänger verunsichert

Joggerin vergewaltigt – Polizei jagt Täter vom Decksteiner Weiher

25.02.2021, 20:10 Uhr | Florian Eßer, t-online

Am Decksteiner Weiher in Köln wurde eine Joggerin vergewaltigt. Die Polizei befürchtet, dass der unbekannte Mann weitere Taten begehen könnte und rät deswegen zur Vorsicht. Eine aufwendige Suchaktion hat begonnen.

In Köln ist eine Joggerin mutmaßlich vergewaltigt worden. Laut Polizei wurde die Frau am Mittwoch zwischen 8.45 und 9 Uhr in der Nähe des Ausflugslokals "Haus am See" am Decksteiner Weiher angesprochen, bedroht und in ein angrenzendes Waldstück geführt. Zwischen Bachemer Landtsraße und der parallel verlaufenden Straßenbahnlinie 7 soll der Unbekannte die Joggerin vergewaltigt haben.

Streifen- und Bereitschaftspolizisten suchten noch am Mittwoch Köln-Lindenthal nach dem Täter ab – bislang ohne Erfolg. Eine Ermittlungsgruppe wurde eingerichtet. "Der Tatablauf ist sehr speziell", erklärt Thomas Held, der Pressesprecher der Polizei Köln gegenüber t-online. "Deswegen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der Täter noch einmal eine derartige Tat begehen könnte." Details dazu wurden aus Gründen des Opferschutzes nicht bekannt.

Aufwendige Suche nach Täter

Am Donnerstagnachmittag wurde der Bereich rund um den Tatort erneut abgesucht und Fahndungsplakate aufgehängt. Wie Polizeisprecher Thomas Held mitteilt, suchten die Einsatzkräfte dabei insbesondere nach Dingen, die der Täter auf seiner Flucht verloren oder weggeworfen haben könnte – etwa den Gegenstand, mit dem der Unbekannte die Joggerin bedrohte.



Aber auch andere Spuren, die im Zuge eines Sexualverbrechens am Tatort zurückbleiben können, waren für die Ermittler von Relevanz: etwa mögliche DNA-haltige Beweismittel. Am Freitagmorgen wollen Kommissare gezielt potenzielle Zeugen ansprechen, die am Decksteiner Weiher unterwegs sind.

Täter trug helle Stoffschuhe

Der hellhäutige und Deutsch sprechende Täter soll etwa 30 bis 50 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß sein und grüne Augen haben. Zum Tatzeitpunkt trug der kräftig gebaute Mann eine enge Jogginghose, Laufjacke, Wollmütze, Handschuhe und einen Mundschutz.



Eine Polizeiabsperrung ist bei einer Durchsuchung eines Waldstücks in Köln zu sehen: Eine Joggerin war beim Decksteiner Weiher vergewaltigt worden. (Quelle: Vennenbernd/dpa)



Er war schwarz gekleidet und trug helle Stoffschuhe, bei denen es sich "definitiv nicht um Laufschuhe" handeln soll, so die Ermittler. Zeugen werden dringend gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern melden.

Spaziergänger in Köln verunsichert

Während der unbekannte Täter weiterhin auf freiem Fuß ist, wächst bei den Spaziergängern im Äußeren Grüngürtel das Unbehagen: "Ich bekomme gerade eine richtige Gänsehaut", sagt eine Passantin, während sie die Polizeikette bei ihrer Suche durch das Gestrüpp beobachtet. Zum Beweis krempelt sie ihren Ärmel hoch: "Wirklich fürchterlich."

Polizisten stehen auf einem Parkplatz in einem Waldstück bei Köln: 25 Beamte durchkämmten den Wald nach Spuren eines mutmaßlichen Vergewaltigers. (Quelle: Eßer)



Auch ihre Begleiterin ist sichtlich davon mitgenommen, dass sich hier am Decksteiner Weiher ein derartiges Verbrechen ereignet hat. Wie sie erzählt, gehe sie die Strecke sehr häufig entlang – auch alleine: "Das werde ich jetzt vielleicht nicht mehr tun."

Wie Polizeisprecher Thomas Held mitteilte, sei es in der Tat ratsam, als Frau im besagten Bereich nicht mehr alleine im Dunkeln joggen oder spazieren zu gehen, bis der Täter gefunden ist: "Es wäre gut, vorsichtiger zu sein, wachsamer und aufmerksamer", so Held.

Hinweis: In einer ersten Meldung der Polizei war von einem anderen Tatzeitraum am besagten Morgen die Rede, dieser wurde nachträglich geändert.