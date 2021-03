Laut Medienbericht

Köln soll Corona-Modellstadt werden

25.03.2021, 20:21 Uhr | t-online, dpa

Geöffnete Straßencafés in Tübingen: In Köln könnte es bald wieder ähnliche Anblicke geben – laut einem Medienbericht soll die Domstadt als eine Modellregion für Corona-Öffnungen ausgewählt worden sein. (Quelle: Eibner/imago images)

Shoppen gehen im Einkaufszentrum, danach ohne Termin ins Museum: Schon bald soll das in Köln möglich sein – denn laut einem Medienbericht wurde die Stadt als eine Modellregion in NRW ausgewählt, in der weitgehende Öffnungen getestet werden sollen.

In zwei Wochen soll der Modellversuch starten: Dann soll in Köln die Möglichkeit geschaffen werden, unter relativ normalen Verhältnissen einkaufen zu gehen sowie Sportstätten oder Museen zu besuchen. Die Stadt soll als eine der Modellstädte ausgewählt worden sein, in der Öffnungsschritte mit besonderem Konzept geprobt werden sollen. Das habe der "Kölner Stadt-Anzeiger" eigenen Angaben zufolge aus Regierungskreisen erfahren.

Vorbild solle dabei die Stadt Tübingen in Baden-Württemberg sein. Dort sind zahlreiche Geschäfte, Kultureinrichtungen und auch Straßencafés geöffnet – für alle, die einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest vorweisen können. Dafür gibt es ein digitales Tagesticket auf dem Smartphone.

Ab dem 6. April solle das Pilotprojekt in Köln stattfinden, daneben seien Aachen, der Kreis Warendorf sowie Winterberg als Modellregionen ausgewählt worden. Dort überall soll es Öffnungen im Einzelhandel, bei den Sportstätten und Museen geben, auch in einzelnen Einkaufszentren soll unbeschwertes Shoppen möglich sein. Die Stadt Köln könne sich jedoch bei entsprechendem Infektionsgeschehen auch eine Ausweitung auf Außengastronomie sowie Kulturveranstaltungen vorstellen.

Projektstart "schnell nach Ostern"

Am Mittwoch hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im Düsseldorfer Landtag das Modellprojekt in NRW angekündigt. Die Landesregierung werde solche befristeten Projekte "schnell nach Ostern möglich machen", sagte Laschet. Dann könnte etwa erprobt werden, mit negativem Corona-Test wieder Kinos, Sport- oder Kulturveranstaltungen zu besuchen.

Viele Regionen hätten sich angeboten, berichtete Laschet. Die Auswahl werde alle Regionen des Landes abbilden und Kreise ebenso wie große Städte. "Lockdown ja, Lockdown nein müssen wir überwinden", sagte der CDU-Bundesvorsitzende. Vorbildlich seien die Öffnungskonzepte in Tübingen. "Wir brauchen Tübingen überall", sagte Laschet, allerdings "nicht Tübingen kopiert".

Offiziell bekannt gegeben werden sollen die NRW-Modellregionen erst nach Ostern, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag.