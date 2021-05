Ursache unklar

Foodtruck von Willi Herren komplett ausgebrannt

03.05.2021, 09:06 Uhr | t-online

Feuer in Frechen: Erst wenige Tage vor seinem Tod hatte Willi Herren einen Foodtruck eröffnet. Nun ist der Wagen auf einem Parkplatz bei Köln bei einem Feuer komplett ausgebrannt.

Gegen 22.25 Uhr am Sonntagabend kam der Einsatzalarm: Feuer auf dem Parkplatz eines Großhandelsmarkts in Frechen bei Köln. Lichterloh in Flammen stand dort der Foodtruck von Willi Herren (†45). Das berichtete der "Kölner Stadt-Anzeiger" am Morgen. Seine "Rievkoochebud" hatte der Kölner Schauspieler erst wenige Tage vor seinem Tod am 20. April eröffnet.

Der Schauspieler und Realitystar Willi Herren (†45) bei der Eröffnung seines Foodtrucks Mitte April: Am späten Sonntagabend ist der Wagen komplett ausgebrannt. (Quelle: Horst Galuschka/imago images)

Mit 53 Personen und sechs Fahrzeugen waren die Feuerwehren Frechen und Habbelrath im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Bei dem Brand wurde auch die Dachkonstruktion über dem Parkplatz beschädigt, verletzt wurde jedoch niemand. Der Foodtruck ist allerdings komplett ausgebrannt.

Laut "Kölner Stadt-Anzeiger" konnten zur Brandursache bislang weder Polizei noch Feuerwehr Aussagen machen. Nach dem Tod von Herren hatte es zunächst geheißen, dass der Foodtruck geöffnet bleiben soll. Das hatte zunächst ein Koch t-online gesagt, auch Herrens Geschäftspartnerin Desiree Hansen-Schmitz ("Miss Sugar") hatte zuletzt erklärt, dass der Betrieb fortgeführt werde.