Leichenfund in Mülheim

Identität von Totem im Rhein geklärt

21.05.2021, 18:29 Uhr | fas, t-online

In Köln haben Passanten eine Leiche im Rhein entdeckt. Die Feuerwehr barg den Körper, der der in die Gerichtsmedizin gebracht wurde. Inzwischen ist die Identität des Toten geklärt.

Spaziergänger haben am Donnerstagmorgen in Köln-Mülheim eine Leiche im Rhein aufgefunden und die Polizei alarmiert. Die ebenfalls angerückte Feuerwehr barg schließlich den leblosen Körper aus dem Wasser und brachte ihn an den Anleger in Deutz, von wo aus er in die Gerichtsmedizin gebracht wurde, sagte ein Polizeisprecher t-online. Auch die Wasserschutzpolizei sei vor Ort gewesen. Zuerst hatte der "Express" über den Leichenfund berichtet.

Nach Angaben des Sprechers sei die Leiche wohl bereits seit längerer Zeit im Wasser gewesen, weshalb sie zunächst auch nicht identifiziert werden konnte. Laut "Express" konnte die Identität am Freitag geklärt werden. Es handele sich um einen zuvor vermisst gemeldeten 77-Jährigen aus Bonn. Es sei von einem Suizid auszugehen.

Hinweis: Hier finden Sie sofort und anonym Hilfe, falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen.