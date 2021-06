Unfall auf A1 an Fronleichnam

Gegen Lkw geprallt – Feuerwehr schneidet Mann aus Auto

03.06.2021, 09:51 Uhr | t-online

Polizei und Rettungskräfte stehen auf der gesperrten A1 (Archivbild): Auf der Autobahn kam es am Morgen des Fronleichnam-Feiertages zu einem Unfall. (Quelle: Tim Oelbermann/imago images)

Bei einem schweren Unfall an Fronleichnam ist auf der A1 zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen eine Person verletzt worden. Die Feuerwehr musste den Mann mit schwerem Gerät befreien.

Am Donnerstagmorgen fuhr ein Autofahrer im Baustellenbereich vor dem Leverkusener Kreuz aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lkw auf und überschlug sich, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.



Feuerwehrkräfte mussten den schwerverletzten Fahrer aus dem Auto schneiden, bevor er mit einem Hubschrauber zur Behandlung in ein Kölner Krankenhaus geflogen wurde.

An der Unfallstelle kam es zeitweise zu Stau und Verzögerungen. Am langen Wochenende sind viele Autofahrer auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen unterwegs.