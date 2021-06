Feuerteufel in Frechen?

Großbrand auf Reiterhof – Brandstiftung vermutet

13.06.2021, 14:47 Uhr | Vincent Kempf, t-online

Lodernde Flammen auf dem Sybillenhof: In Frechen kommt es aktuell immer wieder zu nächtlichen Bränden. (Quelle: Vincent Kempf)

Auf einem Reiterhof in Frechen bei Köln ist ein Feuer in einem Strohlager ausgebrochen. Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf die Pferde verhindern. Es wird von Brandstiftung ausgegangen, da derzeit in Frechen immer wieder Brände gemeldet werden.

In der Nacht zu Sonntag wurde die Feuerwehr Frechen gegen 0:40 Uhr zu einem Brand auf dem Sybillenhof im Habbelrather Weg alarmiert. Bereits bei der Anfahrt war ein großer Flammenschein zu sehen. Vor Ort konnte eine in Vollbrand stehende Halle festgestellt werden, in dem Stroh gelagert wurde. Einsatzkräfte aus Frechen, Kerpen, Bergheim und Pulheim bekämpften die Flammen.



Der Sybillenhof ist ein Reitstall, Pferde waren aber glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Auch wurde keine Person verletzt.

Während der Löscharbeiten konnten zwei Dosen Montageschaum sichergestellt werden. Die Polizei geht aktuell von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Mehrere Streifenwagen und auch ein Diensthund wurden im Rahmen der Nahbereichsfahndung eingesetzt, allerdings ohne Feststellung. In Frechen kommt es aktuell immer wieder zu nächtlichen Bränden, bei denen der Verdacht auf Brandstiftung besteht.