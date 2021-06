Rettungshubschrauber im Einsatz

Achtjähriger Junge leblos aus Kölner Badesee gezogen

15.06.2021, 20:38 Uhr | t-online

Hubschrauber "Christopher 3" am Unglücksort: Der Junge wurde unter Wiederbelebungsmaßnahmen in eine Klinik geflogen. (Quelle: Jan Ohmen)

Schock am Fühlinger See: Am Dienstag ist ein Achtjähriger vermisst gemeldet worden – wenig später zogen Ersthelfer das leblose Kind aus dem Badesee. Es kam unter Wiederbelebungsmaßnahmen in eine Klinik.

Feuerwehr und Polizei Köln sind am frühen Dienstagabend über ein vermisstes Kind an einem Badestrand des Fühlinger Sees in Köln-Chorweiler informiert worden. Einsatzkräfte und Rettungstaucher rückten aus, doch Ersthelfer konnten den nach Polizeiangaben achtjährigen Jungen bereits aus dem Wasser ziehen. Die zufällig in der Nähe befindliche Besatzung eines Rettungswagens begann umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen bei dem Kind.

Mit dem ebenfalls zum Unglücksort beorderten Rettungshubschrauber "Christoph 3" landete wenig später auch ein Notarzt sowie ein alarmierter Oberarzt. Nach der Erstversorgung wurde das Kind in ein Krankenhaus mit angeschlossener Kinderklinik geflogen. Die Wiederbelebungsmaßnahmen wurden dabei fortgesetzt.

Die Eltern des Jungen wurden währenddessen von Einsatzkräften betreut und anschließend ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Über den Zustand des Jungen teilte die Feuerwehr am Abend nichts mit.