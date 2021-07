Video aus Köln sorgt für Aufsehen

Polizist droht Autofahrer: "Ich mit meinen Füßen auf Ihrem Kopf"

09.07.2021, 09:50 Uhr | pb, t-online

In Köln ist eine Fahrzeugkontrolle aus dem Ruder gelaufen: Der kontrollierende Polizist sprach dabei widerwärtige Drohungen aus, die an den Tod vom US-Amerikaner George Floyd erinnern. (Quelle: Express)

In Köln sorgt ein Video für Aufsehen. Eine Verkehrskontrolle lief mutmaßlich völlig aus dem Ruder – ein Polizist soll einem Autofahrer Gewalt angedroht haben. Dem Beamten drohen Konsequenzen.

Am Dienstag ist eine Verkehrskontrolle in Köln offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen. Darauf deuten Aufnahmen des Kölner DJs Deniz Köse hin, die er auf Instagram veröffentlicht hat. Der 38-Jährige war mit seinem Porsche auf den Kölner Ringen unterwegs, als er von einem Polizeibeamten für eine Verkehrskontrolle gestoppt wurde.

Gegenüber der Lokalzeitung "Express" erinnert sich Köse: "Der Polizist hat mir gesagt, dass er mich 'Salafisten' am liebsten aus dem Wagen zerren und auf mir rumtrampeln würde. Ich bin ruhig geblieben. Der Polizist hat aber wohl versehentlich den Fahrzeugschein mitgenommen."



Video aus Köln: Polizist droht Kölner Gewalt an

Den Fahrzeugschein soll der Beamte dann am Folgetag zu einer Polizeiwache in der Kölner Mozartstraße gebracht haben – kein Wunder: Köse hatte sich bei der Kölner Polizei wegen des Vorfalls gemeldet, heißt es in dem Bericht. Dort trafen Beamter und Autofahrer wieder aufeinander – und Köse hielt den Gesprächsverlauf mit seiner Handykamera fest.

Das Video hat auf Köses Instagram-Kanal mittlerweile über 30.000 Aufrufe. Einsicht zeigt der Beamte in dem Beitrag, der nur einen Teil des Gesprächsverlaufs zwischen den beiden zeigt, offenbar nicht: Köse erinnert ihn an die Äußerungen vom Vortag, der Polizist sieht sich missverstanden.



Und erklärt in dem Video, er hätte bei der Verkehrskontrolle gesagt: "Ich würde mir wünschen, dass Sie auf dem Boden liegen und ich mit meinen Füßen auf Ihrem Kopf." Und weiter: "Genauso wünsche ich mir, dass alle Salafisten und Rechts- und Linksradikalisten direkt der Blitz treffen würde."



Köse kontert: "Sowas kann man als Polizist doch nicht sagen." Ganz ähnlich sieht das auch die stellvertretende Kölner Polizeipräsidentin, die sich gegenüber dem "Express" so äußerte: "Für derartige Worte eines Polizeibeamten habe ich wirklich kein Verständnis. Das entspricht nicht dem Bild der Polizei Köln." Gegen den Beamten sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden.



Die heimlichen Aufnahmen des Kölner DJs sehen Sie im Video hier oder oben.