Tunnel überflutet

Feuerwehr Köln zieht Autos aus Wassermassen

14.07.2021, 13:40 Uhr | t-online

In Köln sorgt der Dauerregen für Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Zwei Autos mussten von der Feuerwehr aus einer Tunnelunterführung gerettet werden – sie wurden dort von Wassermassen ausgebremst.

Starke Regenfälle beschäftigen Köln: Der Rheinpegel steigt, die Stadt bereitet sich auf Hochwasser vor. Im Stadtteil Bilderstöckchen bremste der viele Regen nun den Verkehr aus.



Der Tunnel zwischen der Etzelstraße und der Longericher Straße wurde von Wassermassen überflutet. Als zwei Fahrzeuge durchfahren wollten, blieben sie dabei noch im Tunnel stecken. Die Feuerwehr musste anrücken und konnte schließlich die Fahrzeuge aus dem Wasser ziehen.

Absperrband vor einem Tunnel: Die Unterführung wurde überflutet. (Quelle: Vincent Kempf)



Wie die Feuerwehr am Mittwochnachmittag mitteilte, hat es in der Stadt Köln allein zwischen 12 und 13 Uhr 100 wetterbedingte Einsätze gegeben. In Köln wurde zudem in der Leitstelle von Normal- auf Sonderbetrieb umgestellt. Für die Freiwillige Feuerwehr wurde ein Gesamtalarm ausgelöst.