Zahlreiche Notrufe

Häuser in Erftstadt eingestürzt – mehrere Todesopfer

16.07.2021, 09:47 Uhr | dpa, t-online, AFP

Ein Foto, das die Bezirksregierung Köln am Freitag über Twitter verbreitete, zeigt Überschwemmungen in Erftstadt-Blessem: Laut der Behörde sind einige Häuser eingestürzt, mehrere Menschen würden vermisst. (Quelle: Rhein-Erft-Kreis/dpa)

Die Lage in Erftstadt ist nach dem Starkregen dramatisch. Eine Reihe von Häusern ist eingestürzt, mehrere Menschen kamen ums Leben.

In Erftstadt-Blessem ist eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise eingestürzt. "Es gibt Todesopfer", sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln am Freitag. In der Ortschaft war es zu massiven und schnell fortschreitenden Unterspülungen von Häusern gekommen. Zu den genauen Umständen können laut Sprecherin aber noch keine Angaben gemacht werden, weil aktuell kaum Kommunikation mit dem betroffenen Gebiet möglich sei.

Aus den Häusern kämen immer wieder Notrufe, weil Menschen trotz Warnung zurück ins hoch gefährliche Schadensgebiet gekehrt seien oder es nicht verlassen hätten. Sie könnten derzeit aber nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden. Dazu erschwere ein nicht abstellbarer Gasaustritt die Rettungsarbeiten. Mehrere Pflegeheime würden geräumt und der Betrieb der Krankenhäuser sei nicht mehr möglich. Laut der Sprecherin wurde ein Katastrophenschutztrupp losgeschickt, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Bereits am Donnerstag hatte der Krisenstab im Rhein-Erft-Kreis nach den andauernden starken Regenfällen den Katastrophenfall ausgerufen. Wegen der Hochwasserlage entlang der Erft bestehe die Gefahr, dass sich die bisher örtlich begrenzte Lage neben Erftstadt auch auf Kerpen, Bergheim und Bedburg ausweiten könnte, heißt es in einer Pressemitteilung von Donnerstag.

Die kreisangehörigen Kommunen wurden aufgefordert, "die notwendigen Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes wie insbesondere Evakuierungen und Unterbringungen vorzubereiten und vorzunehmen".