Kurioses aus Bergisch Gladbach

Pferd bricht durch Stalldach – aufwendiger Feuerwehreinsatz

17.09.2021, 16:11 Uhr | dpa, t-online

Kurioser Einsatz für die Feuerwehr in Bergisch Gladbach: Ein Pferd krachte durch ein Dach und musste von den Einsatzkräften gerettet werden.

Ein Pferd ist durch ein am Hang gelegenes Stalldach in Bergisch Gladbach gebrochen und hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das "deutlich unruhige und ängstliche" Jungpferd verirrte sich auf das direkt an einer Weide angebaute Dach einer Stallanlage, erklärte ein Feuerwehrsprecher am Freitag.

Als die Einsatzkräfte das Tier am Donnerstagabend retten wollten, krachte es durch die Bedachung und wurde dort mit einem Hinterlauf eingeklemmt. Es blieb mit dem Körper auf den Sparren liegen.

Einsatz in Bergisch-Gladbach: Pferd erleidet Blessuren

Dem Sprecher zufolge drohte es, komplett abzustürzen. Die Feuerwehr stapelte demnach Heuballen im Stall aufeinander, um näher an das Pferd zu kommen, und sägte die Balken durch. Ein Tierarzt aus Overath kümmerte sich schließlich um das Fohlen.

Wie die Polizei berichtet, stand das Tier nach rund einer Stunde wieder selbstständig auf seinen vier Läufen. Es erlitt einige Blessuren und der Stand des Pferdes ist noch etwas wackelig, heißt es. Ansonsten sei es aber vollständig genesen.