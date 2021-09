Fahrbahn beschädigt

Lkw brennt auf A4 – Vollsperrung

28.09.2021, 09:35 Uhr | t-online

Ein Einsatzwagen der Polizei sperrt eine Autobahn (Symbolbild): Die A4 ist wegen eines Lkw-Brands momentan in Richtung Aachen gesperrt. (Quelle: Tim Oelbermann)

Auf der A4 ist ein Lastwagen in Flammen aufgegangen. Die Polizei hat die Autobahn in Richtung Aachen bis auf Weiteres gesperrt. Die Brandursache war zunächst unklar.

Auf der Bundesautobahn 4 staut es sich derzeit zwischen Köln und Aachen: Dort hat ein Lastkraftwagen gebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache war er am frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Merzenich in Brand geraten. Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch abkoppeln. Als die Feuerwehr kam, stand der Auflieger bereits in Flammen.

Die Polizei hat die Autobahn zwischen Kreuz Kerpen und Anschlussstelle Merzenich gesperrt. Laut ADAC hat sich vor der Unfallstelle bereits ein Stau von rund zwei Kilometern Länge gebildet. Die Vollsperrung der Strecke werde auch noch eine Weile dauern, bestätigte eine Polizeisprecherin. Sie rechne mit weiteren Verzögerungen.



Die Reparatur der Fahrbahn solle bis 15 Uhr beendet sein, sagte ein Sprecher der Polizei Köln. Laut dem "Kölner Stadt-Anzeiger" sei es dem Fahrer des Wagens noch gelungen, die Zugmaschine abzukoppeln. Die Bergung des Lkw hat laut Polizei noch nicht begonnen.



Warum der Lkw in Brand geraten ist, ist noch unklar. Auch wann die Autobahn wieder freigegeben werden kann, ist bisher nicht bekannt. Laut Kölner Polizei ist bei dem Brand die Fahrbahn beschädigt worden. Geladen hatte der Laster Baumaterialien, wie die Feuerwehr Kerpen berichtete. 27 Feuerwehrleute waren im Einsatz.