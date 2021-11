Leichenfunde im Rhein

Mutter und Kind getötet – 24-Jähriger festgenommen

16.11.2021, 12:00 Uhr | cco, fas, t-online

Ermittler in der Nähe des Leichenfundorts am Niehler Hafen: Ein 24-Jähriger ist bereits festgenommen worden. (Quelle: Vincent Kempf)

Nach dem Fund einer toten 24-Jährigen ist im Rhein eine Kinderleiche entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus – und hat einen Verdächtigen festgenommen.

Dramatische Wende nach dem Leichenfund einer jungen Frau in Köln: Am Dienstag fanden Spaziergänger eine weitere Leiche im Rhein in Köln-Worringen – die eines Kindes.



Es könnte sich dabei um den vierjährigen Sohn der am Montag endeckten Frau handeln. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und nahm einen 24-jährigen Mann fest. Bei ihm soll es sich um einen ehemaligen Freund der getöteten Frau handeln.

Leiche einer Mutter in Köln am Montag entdeckt

Die Leiche der Frau war am Montagmorgen im Niehler Hafenbecken entdeckt worden. Der Körper der Toten wies ersten Erkenntnissen zufolge Verletzungen auf, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuteten. Als vermisst galt zunächst der vierjährige Sohn der Frau, woraufhin in der Nähe der gefundenen Leiche nach ihm gesucht wurde. Dabei waren auch Taucher zum Einsatz.

Am Dienstagmorgen sei dann aber die Kinderleiche in Worringen von Spaziergängern entdeckt worden. Ob es sich dabei um den vermissten Vierjährigen handelt, werde derzeit am Fundort geklärt, so die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich die getötete 24-Jährige bereits am Sonntag am Niehler Hafen aufgehalten haben. Die Mordkommission sucht deshalb nach Zeugen, die im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen am Niehler Hafen waren und in dieser Zeit eine Frau mit Kind gesehen haben oder andere Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.