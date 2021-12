Auch an Feiertagen

Hier können Sie sich an Weihnachten impfen lassen

23.12.2021, 11:55 Uhr | t-online, cco

Die Omikron-Variante hält Einzug in Köln, die Booster-Kampagne ist in vollem Gange. Damit sich Kölnerinnen und Kölner auch an Weihnachten impfen lassen können, haben einige Impf-Stellen auch an den Feiertagen geöffnet.

Die bevorstehenden Weihnachtstage verpassen der Kölner Impfkampagne einen Dämpfer. Um der hochansteckenden Omikron-Variante auch an den Feiertagen zu begegnen, bieten einige Impfstellen nun auch über Weihnachten Impfungen an – mal mit, mal ohne Termin.

Der Kölner Dom öffnet am Heiligabend seine Pforten: Von 10 bis 14 Uhr können sich Impfwillige im Dreikönigensaal den Pieks abholen. Eine vorherige Terminanmeldung ist nicht vonnöten. Wer auf Nummer sichergehen will, kann für die Zeit zwischen 10 und 12 Uhr einen Termin über das Internetportal vereinbaren. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie auf der Seite des Kölner Doms.

Köln: Impfen in Porz auch an Weihnachten möglich

Eine weitere Impfmöglichkeit bietet die Praxis MLV Psychosomatik in der Hauptstraße 374 in Köln-Porz. Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) kann man sich hier zwischen 14 und 20.30 Uhr impfen lassen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) zwischen 9 und 15 Uhr. Die Terminvergabe erfolgt online.



Eine Impfung ohne Termin ist mit eingeplanter Wartezeit am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr, am Sonntag zwischen 12 und 13 Uhr möglich.