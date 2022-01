Schlangenlinien und Schüsse

Betrunkener bedroht Mann mit Pistole – Polizei stoppt Auto auf A57

09.01.2022, 14:32 Uhr | dpa

In Köln sollen aus einem Fahrzeug Schüsse abgegeben worden sein. Die Polizei hat den Wagen aus dem Verkehr gezogen und traf neben einer Frau auf zwei betrunkene Männer.

Nach mehreren Schüssen aus einem fahrenden Wagen heraus hat die Polizei auf der Autobahn 57 bei Köln ein Fahrzeug mit drei 21 Jahre alten Insassen gestoppt. Ein Zeuge soll von dem betrunkenen Beifahrer mit einer Schreckschusspistole bedroht worden sein, wie die Polizei mitteilte.

Aus dem Auto, das in Schlangenlinien in Richtung A57 unterwegs war, sollen in der Nacht auf Sonntag außerdem mehrere Schüsse in die Luft abgegeben worden sein.

Köln: Verkehrsbehinderungen und Festnahme

Kurz hinter der Anschlussstelle Chorweiler hätten die Einsatzkräfte die zwei Männer und eine Frau schließlich abgefangen. Die zwischenzeitlich weggeworfene Waffe hätten sie im Grünstreifen gefunden. Sie sei samt Munition sichergestellt worden.

Der Beifahrer ohne Waffenschein wurde den Angaben zufolge zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Präsidium gebracht. Den ebenfalls alkoholisierten Fahrer nahmen die Polizisten mit auf die Wache. Während des Einsatzes sei es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A57 gekommen, hieß es.