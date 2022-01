Fall in Bergisch Gladbach

Polizei befreit 65 Kinder nach Missbrauchsermittlungen

12.01.2022, 10:57 Uhr | dpa

2019 durchsuchte die Polizei das Haus eines Mannes in Bergisch Gladbach – und legten damit ein riesiges Missbrauchsnetzwerk offen. Seitdem wurden laut den Ermittlern 65 Kinder befreit und hunderte Verdächtige ermittelt.

Die Polizei-Ermittlungsgruppe "Berg", die auf Kindesmissbrauch in Bergisch Gladbach zurückgeht, hat in den vergangenen beiden Jahren 65 Kinder befreit und 439 Tatverdächtige identifiziert. Das sagte der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob am Mittwoch in einem Resümee. "Jede Stunde, die wir hier verwandt haben, war den Einsatz wert", sagte er.

Der Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beschreibt ein großes Geflecht von Verdächtigen, die sich im Netz über Kindesmissbrauch austauschten. Der Fall kam ins Rollen, als Ermittler im Herbst 2019 bei einem Vater in Bergisch Gladbach zu einer Durchsuchung anrückten. Über seine Kontakte kamen sie immer mehr Verdächtigen auf die Spur.