Mordkommission ermittelt

Streit in Kneipe eskaliert – Mann lebensgefährlich verletzt

23.01.2022, 14:43 Uhr | t-online

Ein Streifenwagen im Einsatz (Archivbild): In Köln ist ein Streit in einer Kneipe eskaliert. (Quelle: Future Image/imago images)

Die Polizei in Köln fahndet nach einem 29-Jährigen: Er soll einen Mann lebensgefährlich verletzt haben. Auch die Mordkommission ermittelt.

In Köln ist am Samstagabend ein 36-jähriger Mann auf dem Weilerweg in Köln Volkoven-Weiler lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er mit Schlägen und Messerstichen angegriffen. Mit einem Schädel-Hirn-Trauma und Stichverletzungen kam er in ein Krankenhaus. Dort musste er notoperiert werden.

Zuvor soll der 36-Jährige gegen 21 Uhr in einer Gaststätte aus noch ungeklärter Ursache mit einem namentlich bekannten 29-Jährigen in Streit geraten sein. Nachdem beide Männer des Lokals verwiesen wurden, kam es zum Angriff. Das Motiv ist laut Polizei derzeit noch unklar.

Streit in Köln eskaliert: Mordkommission ermittelt

Die Beamten nahmen die Ermittlungen mit Hilfe von Zeugenaussagen und Videoaufnahmen auf. So kamen sie dem 29-Jährigen auf die Spur. Der Mann ist weiter auf der Flucht.

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und fahndet nach dem Täter. Zeugen, die Hinweise zu dem Streit oder zu dem Aufenthaltsort des Angreifers geben können, werden gebeten, sich unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.