Vermisste 14-Jährige

Wer hat Clara W. gesehen?

02.04.2022, 11:25 Uhr | t-online, cco

Die Vermisste Clara W. soll sich zuletzt bei einer Freundin in Kerpen Horrem aufgehalten haben. (Quelle: Polizei Mönchengladbach)

Eine 14-Jährige aus Mönchengladbach wird vermisst. Zuletzt soll sich die Jugendliche im Raum Köln aufgehalten haben.

Am 12. März kam sie nicht nach Hause, nun fahndet die Polizei nach ihr: In Mönchengladbach wird die 14-jährige Clara W. vermisst. Zuletzt hatte sie sich in Kerpen Horrem und im Raum Köln aufgehalten.

Laut einer Mitteilung der Polizei Köln, der Polizei Rhein-Erft-Kreis und der Polizei Mönchengladbach ist Clara W. nicht zum ersten Mal verschwunden: Zuletzt war das Mädchen Ende Januar vermisst gemeldet worden.

Clara W. zuletzt im Raum Köln gesichtet

Seitdem hat Clara W. ihr Aussehen verändert: Sie hat rot gefärbte, lange Haare und trug zuletzt ein rotes Hemd. Nach Angaben der Polizei war sie am 12. März von Sorgeberechtigten als vermisst gemeldet worden.

Aktivitäten auf Social Media gaben der Polizei den Hinweis, dass sich Clara W. zwischenzeitlich bei einer Freundin in Kerpen Horrem nahe Köln aufgehalten hat. Am 30. März hatte sie sich im Raum Köln aufgehalten.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Clara W. nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen.