Auf einem Spielplatz in Bergisch Gladbach soll ein Mann an seinem Geschlechtsteil gespielt haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach einem mutmaßlichen Exhibitionisten. Er soll am Dienstagnachmittag an seinem Geschlechtsteil gespielt haben. Eine Mutter hatte den Vorfall auf dem Spielplatz Neuenweg/Opladener Straße in Bergisch Gladbach beobachtet.