Am fr├╝hen Morgen kommt es im Fernverkehr in NRW zu Versp├Ątungen: Das Unwetter hat auf den Schienen zwischen K├Âln und Wuppertal Sch├Ąden angerichtet ÔÇô Pendler m├╝ssen umplanen.

Das Unwetter hat Nordrhein-Westfalen in der Nacht erreicht ÔÇô auch der Bahnverkehr ist betroffen: Wegen unwetterbedingten Reparaturen an der Strecke kommt es am Freitag zwischen K├Âln und Wuppertal zu Versp├Ątungen und Ausf├Ąllen bei der Bahn. Betroffen seien die Linien des Fernverkehrs, teilte die Bahn am Freitagmorgen mit.