Das 9-Euro-Ticket macht Bahnfahren bis ├╝ber die Landesgrenze hinaus erschwinglich. Das weckt bei so manchem Fernweh. Dabei muss der K├Âlner gar nicht so weit fahren, um einen Tagesurlaub der Extraklasse zu erleben. t-online hat vier Ausflugsziele herausgesucht, die mit dem ├Âffentlichen Nahverkehr gut zu erreichen sind.

Von K├Âln aus zum Unesco-Welterbe: Das Obere Mittelrheintal

Beliebte Ausflugsorte im Mittelrheintal sind Sankt Goarshausen in der Rheinschlucht oder R├╝desheim. Kleiner Tipp: Wer einen Tag in R├╝desheim verbringt, sollte unbedingt in der Drosselgasse und in Siegfried's Mechanischem Musikkabinett vorbeischauen. Zum Ausspannen empfiehlt sich die lokale Spezialit├Ąt: der "Asbach-Kaffee" und ÔÇô selbstverst├Ąndlich ÔÇô ein feiner Riesling, direkt von einem der hiesigen Weinberge.