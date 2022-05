Bei den Gei├čb├Âcken passt Maina dabei insbesondere aufgrund seiner Flexibilit├Ąt hervorragend in das Anforderungsprofil. Wie Sport-Gesch├Ąftsf├╝hrer Christian Keller unl├Ąngst deutlich machte, suchen die K├Âlner vornehmlich nach polyvalent einsatzbaren Spielern.

Maina w├Ąre auf Anhieb der schnellste Spieler im FC-Kader

Linton Maina spielte dabei in seiner Karriere bereits auf beiden Fl├╝geln, hinter der Spitze sowie im Sturmzentrum. Zuletzt wurde der Spieler jedoch vornehmlich auf der linken Seite eingesetzt. Beim FC k├Ânnte Maina damit als ein fu├čballerisches Gegenst├╝ck zu Florian Kainz agieren.

Denn anders als der ├ľsterreicher zeichnet sich Maina durch technisch ansprechende Dribblings aus. Zudem geh├Ârte der Sohn eines Kenianers und einer Deutschen in der vergangenen Saison zu den f├╝nftschnellsten Spielern der zweiten Liga und kommt auf einen beachtlichen Wert von 35.62 km/h. Damit w├Ąre Maina direkt der schnellst Spieler im FC Kader:

In der abgelaufenen Saison war Kingsley Ehizibue mit 35.49 km/h der schnellste K├Âlner.

Maina ist sehr stark in Zweik├Ąmpfen

Mainas Spielstil ist dabei vor allem dadurch gekennzeichnet, dass er vom linken Fl├╝gel in Richtung Strafraum zieht und das Eins-gegen-Eins sucht. Mit 42 Prozent gewonnener Offensivzweik├Ąmpfe und 60 Prozent erfolgreicher Dribblings weist Maina hierbei eine starke Quote auf, die er nun in der Bundesliga wird best├Ątigen m├╝ssen.