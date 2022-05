Wolfsburg mit Respekt ins Pokalfinale: "Harte Arbeit"

Seriensieger VfL Wolfsburg geht trotz seiner Favoritenrolle mit gro├čem Respekt in das Frauenfu├čball-Pokalfinale am Samstag (16.45 Uhr/ARD und Sky) in K├Âln gegen Turbine Potsdam. "Diesen Titel sieben Mal nacheinander zu gewinnen, ist schon eine beeindruckende Serie. Aber das kommt einem nicht zugeflogen. Das ist jedes Mal aufs Neue harte Arbeit", sagte Mittelfeldspielerin Svenja Huth mit Bezug auf die lang anhaltende Erfolgsserie ihres Teams in diesem Wettbewerb. Die Norddeutschen sind seit 39 Pokalspielen in Serie ungeschlagen.