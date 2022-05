Missbrauch an Kleinkindern: Polizei in K├Âln ermittelt gegen 70 Verd├Ąchtige

Zahlreiche Fotos und Videos von missbrauchten Babys und Kleinkindern sollen die 70 Tatverd├Ąchtigen besessen und getauscht haben. Die Polizei in K├Âln ermittelt. Ausgangspunkt sei ein Verfahren in Berlin, sagte ein Polizeisprecher.

Bei den Ermittlungen in Berlin wurde demnach ein Mann aus Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) entdeckt, der Listen mit mutma├člichen P├Ądophilen gef├╝hrt hat. Er sitzt in Untersuchungshaft. Deutschlandweit werde in 14 Bundesl├Ąndern gegen Verd├Ąchtige ermittelt. Zun├Ąchst hatte die "Bild"-Zeitung am Freitag online dar├╝ber berichtet.