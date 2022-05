Reul zu neuem Missbrauchsfall mit 70 Verdächtigen

Luxusyacht in Urlaubsort steht in Flammen

Ein Staatsanwalt steht vor einem Stapel Gerichtsakten. (Quelle: Christian Charisius/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Im Zuge der Ermittlungen in einem Missbrauchskomplex mit 70 Verd├Ąchtigen hat sich Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) ersch├╝ttert gezeigt. "Das ist eine Kriminalit├Ąt, die an Brutalit├Ąt ├╝berhaupt nicht zu bewerten ist. Die Berge an Daten sind so gro├č, dass man sie mit normaler h├Ąndischer Arbeit nicht mehr bew├Ąltigen kann", sagte Reul am Samstag dem WDR.

Die Polizei in K├Âln ermittelt gegen 70 Tatverd├Ąchtige, die zahlreiche Fotos und Videos von sexuell missbrauchten Babys und Kleinkindern besessen und getauscht haben sollen. Ausgangspunkt sei ein Verfahren in Berlin, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Bei den Ermittlungen in der Hauptstadt wurde demnach ein Mann aus Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) entdeckt, der Listen mit mutma├člichen P├Ądophilen gef├╝hrt haben soll. Der 44-J├Ąhrige soll auch selbst Kinder schwer sexuell missbraucht haben und sitzt in Untersuchungshaft. Deutschlandweit werde in 14 Bundesl├Ąndern gegen Verd├Ąchtige ermittelt. Neben dem Besitz von Fotos und Videos soll ein Teil dieser M├Ąnner auch selbst Kinder vergewaltigt haben.