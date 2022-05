Pokal-Finale: Chahed kritisiert Ausflug von Schult

Der Ausflug von Torh├╝terin Almuth Schult im DFB-Pokal-Finale zum gegnerischen Strafraum ist nicht bei allen gut angekommen. "Respekt vor ihrer Karriere, was sie alles gerissen hat", sagte Sofian Chahed, Trainer von Turbine Potsdam, nach dem 0:4 am Samstag im Endspiel gegen den VfL Wolfsburg um Schult. "Aber ich w├╝rde mir w├╝nschen, dass sie den Ausflug nicht macht, das zeugt von Respekt. Es geh├Ârt im Fu├čball dazu, dass sie dann auch im Tor bleibt."

Schult, die zur kommenden Saison in die USA wechselt, hatte sich in der Schlussphase der da schon l├Ąngst entschiedenen Partie vor einer eigenen Ecke auf den Weg in den Potsdamer Strafraum gemacht. ├ťblicherweise sind solche Bilder nur dann zu sehen, wenn das Spiel ├Ąu├čerst knapp ist - und die Torh├╝terin eine der letzten Chancen auf ein Tor ergreifen will.