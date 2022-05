Urteil gegen Priester wegen Missbrauchs rechtskräftig

Das Urteil gegen einen katholischen Priester ist rechtskr├Ąftig, der in K├Âln zu zw├Âlf Jahren Haft wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden ist. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Montag auf Anfrage mit. Die Revision gegen die Entscheidung sei zur├╝ckgenommen worden. "Bild" hatte dar├╝ber berichtet.

Das Gericht hatte den Geistlichen am 25. Februar schuldig gesprochen, von 1993 bis 2018 neun M├Ądchen in Gummersbach, Wuppertal und Z├╝lpich teils schwer sexuell missbraucht zu haben. Alle leiden nach Angaben des Gerichts unter "katastrophalen Folgen" wie Depressionen, Angstpsychosen, Magersucht, wiederkehrenden Alptr├Ąumen und Schuldgef├╝hlen. Insgesamt wurde der Pfarrer in 110 F├Ąllen f├╝r schuldig befunden. Das j├╝ngste Opfer war neun Jahre alt.