Bundespolizei will "Peakzeiten" vermeiden

Verdi-Sprecher Tarim sieht das anders, der Personalengpass sei bereits seit Langem ein Problem. "An den Flugh├Ąfen hangeln wir uns von einer Ferienzeit in die n├Ąchste, ohne die Probleme im Kern zu l├Âsen", sagt Tarim. "Wir m├╝ssen weg von gewinnorientierten Sicherheitsdienstleistern, hin zu Kontrollen durch die ├Âffentliche Hand." In Bayern etwa sei dies bereits g├Ąngige Praxis.

In K├Âln versucht man sich derweil in Schadensbegrenzung. "Gemeinsam mit allen Akteuren am Flughafen bem├╝hen wir uns, nach M├Âglichkeiten von Prozessoptimierungen zu suchen ÔÇô bis hin zu einer etwaigen Entzerrung des Flugplans, um die "Peakzeiten" von vorneherein zu vermeiden", sagt Fl├Âren.

Laut Tarim sei zudem im Gespr├Ąch, einen zweiten Sicherheitsdienstleister zur Unterst├╝tzung der Mitarbeiter zu gewinnen. Angesichts der prek├Ąren Lage am Arbeitsmarkt sei das allerdings unwahrscheinlich.

Derzeit nur ein Terminal ge├Âffnet

Allein mit dem Personalmangel sind die langen Schlangen am Flughafen jedoch nicht zu erkl├Ąren. "W├Ąhrend der Pandemie beschr├Ąnkte der Flughafen die Kontrollen wegen des geringen Fahrgastaufkommens auf ein Terminal", berichtet Tarim. Das sei bis heute so, die Situation gleiche einem "Flaschenhals", in dem sich die Passagiere stauen.

"F├╝r die Flugg├Ąste w├Ąre eine Entzerrung auf zwei Terminals entspannter, das Personalproblem l├Âst sich dadurch allerdings nicht", sagt er. Eine Unterst├╝tzung des Sicherheitspersonals durch Hilfskr├Ąfte der Bundespolizei an einzelnen Kontrollstationen lehnt er ab.

"Das Kontrollpersonal wechselt alle 20 Minuten die Aufgabenbereiche, um ├╝ber einen l├Ąngeren Zeitraum konzentriert bleiben zu k├Ânnen", erkl├Ąrt Tarim. W├╝rde die Bundespolizei einzelne Stationen fix ├╝bernehmen, f├╝hre das zu einer Arbeitsverdichtung f├╝r das ausgebildete Fachpersonal.

Bundespolizei NRW: Sicherheit hat Vorrang

Bereits jetzt f├╝hre die Dauerbelastung des Sicherheitspersonals zu einem hohen Krankenstand, sagt Tarim. Das best├Ątigt auch die Bundespolizei: "Der am Flughafen K├Âln/Bonn eingesetzte Sicherheitsdienstleister Securitas hat uns versichert, dass er grunds├Ątzlich ├╝ber das erforderliche Personal verf├╝gt, gleichwohl eine hohe Krankenquote seiner Mitarbeitenden verzeichnet", sagt Fl├Âren. Laut Verdi liege diese derzeit bei 20 Prozent, erg├Ąnzt Tarim.