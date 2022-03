Leipzig

Leipziger Handballer besiegen Flensburg in letzter Sekunde

06.03.2022, 18:00 Uhr | dpa

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in ihrem ersten Bundesliga-Heimspiel in diesem Jahr einen Sieg in letzter Sekunde gefeiert. Vor 3565 Zuschauern bezwang die Mannschaft von Trainer André Haber am Sonntagnachmittag die SG Flensburg-Handewitt dank eines Freiwurftreffers von Sime Ivic mit 25:24 (13:12). Der kroatische Rückraumspieler war mit fünf Toren auch bester Werfer der Leipziger, die zum sechsten Mal hintereinander unbesiegt blieben.

Im ersten Heimspiel vor Zuschauern seit dem 21. November des Vorjahres begannen die Leipziger euphorisch. Sie ließen die favorisierten Gäste kaum zur Entfaltung kommen und erspielten sich rasch eine 6:3-Führung. Die Flensburger taten sich auch in der Folge schwer, konnten sich aber auf ihren Torhüter Kevin Möller verlassen, der mit starken Paraden eine höhere Halbzeitführung der Leipziger verhinderte.

Die Gastgeber hielten ihr hohes Niveau auch nach der Pause und setzten sich mit einer 7:2-Serie bis zur 49. Minute auf 24:19 ab. Danach fand Leipzig aber kein Vorbeikommen mehr an Möller und verkrampfte zusehends. Die Flensburger glichen 78 Sekunden vor Schluss aus und hatten fünf Sekunden vor dem Ende sogar die Chance zur Führung. Marius Steinhauser scheiterte jedoch am Pfosten. Im Gegenzug avancierte Ivic zum Leipziger Helden.