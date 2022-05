Wer ist der unbekannte dritte Mann?

Ofarim versus Hotel Westin: Aussage gegen Aussage

Doch die Ermittler entschieden anders. Sie werfen Ofarim "falsche Verdächtigung in zwei Fällen, davon einmal in Tateinheit mit Verleumdung" vor, schrieb die Staatsanwaltschaft Leipzig am 31. März. Das "Geschehen, wie es von Gil Ofarim in seinem veröffentlichten Video geschildert worden ist", habe sich "tatsächlich so nicht ereignet."