EM 2024: Leipzig erhält Achtelfinale und drei Gruppenspiele

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 werden vier Spiele in Leipzig ausgetragen. Das gab der europĂ€ische Verband UEFA am Dienstag in Wien bekannt. Demnach werden drei Gruppenspiele sowie ein Achtelfinale im Leipziger Stadion ausgetragen. Die Messestadt erhĂ€lt ja ein Spiel der Gruppe F (18. Juni 2024), der Gruppe D (21. Juni) und der Gruppe B (24. Juni) sowie das letzte Achtelfinale am 2. Juli. Die EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in zehn deutschen StĂ€dten statt.