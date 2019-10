LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Drei Mainzer in der "Kicker"-Elf des Tages

28.10.2019, 10:04 Uhr | t-online.de

Der Sport in Mainz ist extrem vielfältig: Neben dem FSV Mainz 05 gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Dieser Sieg war enorm wichtig für den FSV Mainz 05: Am Freitag siegten die Mainzer 3:1 gegen den 1. FC Köln und konnten die Abstiegsplätze verlassen.

Simon Terodde schoss die Kölner in der 14. Minute in Führung, die der starke Jean-Paul Boëtius (21.) ausglich. Quaison (57.) brachte mit seinem fulminanten Schuss die Mainzer auf die Siegerstraße, ehe Levin Öztunali alles klar machte (82.). Für ihre starken Leistungen wählten die Kollegen von "Kicker" Boëtius, Quaison und Keeper Zentner in die Elf des Tages, die man sich hier noch mal anschauen kann.

Auch Jean-Paul Boëtius und Robin Quaison stehen in der @Kicker-Elf des Tages. Den Niederländer machte das Sportmagazin sogar zum Spieler des Tages! Stark! 💪👏 pic.twitter.com/piQgz42nbK — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 28, 2019

Mainz 05-Torwart Robin Zentner wird heute 25 Jahre alt. Sein Verein gratuliert – da schließen wir uns gerne an!

Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Blog zum aktuellen Sportgeschehen in und um Mainz!